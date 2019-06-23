9 комплектов наград в личных дисциплинах разыграют сегодня легкоатлеты

Соревнования уже начались здесь, на стадионе "Динамо". Все команды разбиты на четыре группы. Белорусы выступают в третьем раунде и начнут борьбу в 17:40.



В состязаниях примут участие Максим Недосеков, Эльвира Герман, Анастасия Мирончик-Иванова, Татьяна Холодович, Кристина Тимановская и другие. У вас есть еще время присоединиться к нам и поболеть за своих любимых спортсменов прямо на месте событий.