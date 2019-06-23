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9 комплектов наград в личных дисциплинах разыграют сегодня легкоатлеты

Соревнования уже начались здесь, на стадионе "Динамо". Все команды разбиты на четыре группы. Белорусы выступают в третьем раунде и начнут борьбу в 17:40.

В состязаниях примут участие Максим Недосеков, Эльвира Герман, Анастасия Мирончик-Иванова, Татьяна Холодович, Кристина Тимановская и другие. У вас есть еще время присоединиться к нам и поболеть за своих любимых спортсменов прямо на месте событий.

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