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9 марта определятся еще два четвертьфиналиста футбольной Лиги чемпионов
Еще два четвертьфиналиста футбольной Лиги чемпионов определятся сегодня. Ответные встречи первого раунда плей-офф примут два города Старого Света. В Манчестере местный "Сити" - финалист прошлого розыгрыша - сыграет со "Спортингом". "Горожане" по сути решили исход дуэли еще в Португалии, разгромив оппонента 5:0. Куда более напряженное противостояние ожидается в Мадриде. Самый титулованный клуб соревнований - "Реал" - после поражения 0:1 от "Пари Сен-Жермена" во Франции сделает попытку камбэка. В прямом эфире трансляция этой встречи начнется на телеканале "Беларусь 5" в 22:50.
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