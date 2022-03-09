9 марта определятся еще два четвертьфиналиста футбольной Лиги чемпионов

Еще два четвертьфиналиста футбольной Лиги чемпионов определятся сегодня. Ответные встречи первого раунда плей-офф примут два города Старого Света. В Манчестере местный "Сити" - финалист прошлого розыгрыша - сыграет со "Спортингом". "Горожане" по сути решили исход дуэли еще в Португалии, разгромив оппонента 5:0. Куда более напряженное противостояние ожидается в Мадриде. Самый титулованный клуб соревнований - "Реал" - после поражения 0:1 от "Пари Сен-Жермена" во Франции сделает попытку камбэка. В прямом эфире трансляция этой встречи начнется на телеканале "Беларусь 5" в 22:50.