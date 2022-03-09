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9 марта стартует плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею

Двумя матчами сегодня стартует плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею. Победитель регулярного сезона и действующий обладатель Кубка Президента - "Юность" - на домашней "Чижовка-Арене" в первом противостоянии серии до четырех побед примет "Химик". Коллектив из Новополоцка стал последним участником нокаут-раунда, в серии плей-ин победив "Локомотив".

Прямая трансляция матча начнется в 19:20 на телеканале "Беларусь 5". Также сегодня в Солигорске сыграют "Шахтер" с "Витебском".

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