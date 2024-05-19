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9-й тур чемпионата Беларуси по футболу завершится противостоянием минского "Динамо" и "Шахтера"

Программу 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу в воскресенье, 19 мая, закроет противостояние минского "Динамо" и "Шахтера".

Действующий чемпион страны по-прежнему не знает поражений в текущем розыгрыше, а вот "горняки" потерпели шесть осечек кряду и едва ли сумеют спастись от вылета из Высшей лиги, ведь в пассиве команды Станислава Суворова минус 16 очков. 16 баллов, но со знаком плюс у бело-синих Вадима Скрипченко, это четвертая строчка в турнирной таблице.

В прямом эфире за противостоянием команд следите на телеканале "Беларусь 5", начало в 20:55.

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