9-й тур чемпионата Беларуси по футболу завершится противостоянием минского "Динамо" и "Шахтера"

Действующий чемпион страны по-прежнему не знает поражений в текущем розыгрыше, а вот "горняки" потерпели шесть осечек кряду и едва ли сумеют спастись от вылета из Высшей лиги, ведь в пассиве команды Станислава Суворова минус 16 очков. 16 баллов, но со знаком плюс у бело-синих Вадима Скрипченко, это четвертая строчка в турнирной таблице.