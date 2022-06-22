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9-ю матчами сегодня продолжится розыгрыш Кубка Беларуси по футболу

Это встречи 1/16 финала. Лидеру текущего чемпионата страны "Энергетику-БГУ" предстоит выездной поединок с "Барановичами". Аутсайдер брестское "Динамо" попытается реабилитироваться за провал в национальном первенстве кубковой встречей с гомельским "Локомотивом".

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