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"Арсенал" в Кубке Английской лиги растоптал "Ноттингем Форест" - 5:0

Когда молодежь забивает больше, чем игроки основы. "Арсенал" в Кубке Английской лиги растоптал "Ноттингем Форест", 5:0. Два мяча забил 18-летний Мартинелли, по одному 19-летний Нельсон и 20-летний Уиллок. В следующий раунд вышел и "Манчестер Сити", а вот "Тоттенхэм" в серии пенальти уступил "Колчестеру" из четвертого дивизиона, 0:1.

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