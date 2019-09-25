Когда молодежь забивает больше, чем игроки основы. "Арсенал" в Кубке Английской лиги растоптал "Ноттингем Форест", 5:0. Два мяча забил 18-летний Мартинелли, по одному 19-летний Нельсон и 20-летний Уиллок. В следующий раунд вышел и "Манчестер Сити", а вот "Тоттенхэм" в серии пенальти уступил "Колчестеру" из четвертого дивизиона, 0:1.