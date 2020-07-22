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"Астон вилла" оказалась сильнее "Арсенала" в предпоследнем туре чемпионата Англии

"Львы" разорвали "пушкарей". В предпоследнем туре чемпионата Англии "Астон Вилла" в Бирмингеме одолела "Арсенал", 1:0 и впервые с февраля покинула зону вылета. Забил египтянин Трезеге. Лондонский клуб на 10-й строке. "Канониры" впервые за четверть века финишируют ниже 7-го места.

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