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"Беларусь 5" сегодня покажет три хоккейных матча в прямом эфире

Поклонникам хоккея Белтелерадиокомпания подготовила отличный подарок: сразу три матча в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". В 18:10 стартуют трансляции игры "Юность" - "Металлург", следом поединок "Шахтера" и "Гомеля", а в 22:40 вашему вниманию полуфинал Лиги чемпионов - "Зальцбург" сразится с "Мюнхеном".

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