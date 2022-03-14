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"Динамо-БГУФК" выиграло Суперкубок Беларуси по женскому футболу

Футболистки "Динамо-БГУФК" выиграли Суперкубок по женскому футболу. Накануне девушки со счетом 2:1 переиграли "Минск" и сохранили трофей у себя. Голы в составе победительниц забивали Пилипенко и Маркушевская - оба мяча случились в первом тайме, во втором один гол отквитала Вафула. Этот поединок открыл сезон в женском футболе.

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