"Динамо-БГУФК" выиграло Суперкубок Беларуси по женскому футболу

Футболистки "Динамо-БГУФК" выиграли Суперкубок по женскому футболу. Накануне девушки со счетом 2:1 переиграли "Минск" и сохранили трофей у себя. Голы в составе победительниц забивали Пилипенко и Маркушевская - оба мяча случились в первом тайме, во втором один гол отквитала Вафула. Этот поединок открыл сезон в женском футболе.