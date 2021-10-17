"Лацио" - "Интер". 3:1

В преддверии горячего матча итальянской Серии А "Интер - Ювентус" миланский коллектив в данном туре упускает не только победу в игре с "Лацио", но даже ничью. Неррадзури на "Стадио Олимпико" усилиями Перишича счет открыли, но затем пропустили трижды. 3-1 - победа римского клуба.