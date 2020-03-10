"Лестер" закрепляется на 3 месте Английской премьер-лиги

В Англии серию неудач прервал "Лестер". "Лисы" не могли победить в четырех играх кряду и рисковали выпасть из призовой тройки. Но накануне была разгромлена "Астон Вилла", 4:0. "Лестер" на третьей строке, "Челси" в пяти очках позади.