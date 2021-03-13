ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

"Металлург" вышел в полуфинал Экстралиги

Жлобинский "Металлург" впервые за 7 лет пробился в полуфинал Экстралиги. В шестом матче серии с "Динамо-Молодечно" “сталевары” на своем льду вырвали викторию - 2:1. На 16-й минуте заключительного периода точку в дуэли поставил защитник "Металлурга" Дмитрий Заламай. С его передачи, к слову, еще в первом периоде хозяева счет открыли, тогда отличился Виталий Пинчук.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все