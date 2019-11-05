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"Минчанка" потерпела три поражения в Кубке России

"Минчанка" уступила во всех трех матчах полуфинальной группы Кубка России и замкнула квартет В. Накануне в заключительной встрече белоруски уступили калининградскому "Локомотиву" 0:3. Оппонент пробился в финал четырех турнира.


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