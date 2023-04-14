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"Неман" против "Металлурга" в финальной серии за Кубок Президента
Жаркие баталии на льду в финальной серии Кубка Президента. В эти минуты в Гродно "Неман" встречается с пока еще действующим обладателем трофея - жлобинским "Металлургом". Поединок проходит при аншлаге на трибунах Ледового дворца. Участником настоящего хоккейного праздника стал и наш корреспондент.
О том, что прямо сейчас происходит на арене в Гродно, Кристина Камыш (подробности в видео).
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