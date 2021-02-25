"Реал" с победой покидает Бергамо

В параллельной встрече "Реал" с 17-й минуты играл в большинстве против "Аталанты". Полузащитник итальянцев Ремо Фройлер получил прямую красную карточку за подножку Ферлану Менди. Именно француз на 86-й минуте принесет «сливочным» минимальную викторию - 1:0.