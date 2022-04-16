"Шахтер" принимает БАТЭ в 4-м туре чемпионата Беларуси по футболу

Удастся ли действующему чемпиону Беларуси по футболу "Шахтеру" не только реабилитироваться перед болельщиками за неудачное начало сезона, но и прервать неприятную статистику в противостоянии с БАТЭ?Ответ в центральном поединке 4-го тура, который начнется сегодня в Солигорске в 17:00. В последних пяти очных матчах “горняки” смогли победить лишь однажды и дважды потерпели поражение. В турнирной таблице "Шахтер" на седьмом месте, а вот борисовчане лидируют. Прямую трансляцию матча покажет "Беларусь 5".