"Шахтер" принимает "Неман" в чемпионате Беларуси по футболу

Поединком в Солигорске сегодня будет подведена черта под 24-м туром чемпионата Беларуси по футболу. "Шахтер" принимает "Неман". Несмотря на то, что соперники "горняков" расположились на экваторе в турнирной таблице, эта встреча не будет легкой. Достаточно вспомнить тот факт, что из трех матчей, сыгранных этими командами в текущем году, преимущество "Шахтера" не столь очевидно - 2 победы и 1 поражение. Стартовый свисток прозвучит в 20:30. Кстати, "Неман" не выигрывал на стадионе "Строитель" уже 11 лет. Прервется ли эта статистика - узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5".