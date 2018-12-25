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"Шахтер" в рамках Экстралиги сегодня принимает "Неман"

Чемпионы поехали в Солигорск. "Шахтер" в рамках Экстралиги сегодня принимает "Неман". Прямая трансляция в 16:50 на "Беларусь 5".

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