3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Цмокі-Мінск" уступили АЕКу
Это был хороший урок для молодых игроков. Так прокомментировал поражение в матче Лиги чемпионов главный тренер баскетбольного клуба "Цмокі-Мінск" Ростислав Вергун. В поединке второго тура предварительной группы С чемпионы Беларуси уступили в Афинах местному АЕКу - 69:95. Максим Салаш стал самым результативным в составе "драконов" с 16 очками и 5 подборами.
"Цмокі" имеют на своем балансе одну победу и одно поражение. Уже через 5 дней "драконы" продолжат выступление в Лиге чемпионов в Израиле, где накануне местный "Холон" переиграл французский "Шоле".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП