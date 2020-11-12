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"Цмокі-Мінск" уступили АЕКу

Это был хороший урок для молодых игроков. Так прокомментировал поражение в матче Лиги чемпионов главный тренер баскетбольного клуба "Цмокі-Мінск" Ростислав Вергун. В поединке второго тура предварительной группы С чемпионы Беларуси уступили в Афинах местному АЕКу - 69:95. Максим Салаш стал самым результативным в составе "драконов" с 16 очками и 5 подборами.

"Цмокі" имеют на своем балансе одну победу и одно поражение. Уже через 5 дней "драконы" продолжат выступление в Лиге чемпионов в Израиле, где накануне местный "Холон" переиграл французский "Шоле".

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