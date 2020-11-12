"Цмокі-Мінск" уступили АЕКу

Это был хороший урок для молодых игроков. Так прокомментировал поражение в матче Лиги чемпионов главный тренер баскетбольного клуба "Цмокі-Мінск" Ростислав Вергун. В поединке второго тура предварительной группы С чемпионы Беларуси уступили в Афинах местному АЕКу - 69:95. Максим Салаш стал самым результативным в составе "драконов" с 16 очками и 5 подборами.