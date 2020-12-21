"Цмокі" проиграли УНИКСу в упорной борьбе

Баскетболисты столичных "Цмокаў" выдали мощную первую четверть в поединке регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ против УНИКСа (27:13), но все же не сумели удержать преимущество над грозным оппонентом – 77:83. "Драконы" пока занимают 12-е место в турнирной таблице.