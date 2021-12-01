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"Вашингтон" с Алексеем Протасом в составе проигрывает "Флориде" в НХЛ
16 минут 13 секунд - айс-тайм Алексея Протаса за "Вашингтон" в противостоянии с "Флоридой". "Кэпиталз" вели 3:0, однако "пантеры" смогли вырвать победу в основное время - 5:4. В третьем периоде "пантерс" оформили целых четыре безответных шайбы. Протас совершил два броска, исполнил один силовой прием, также две потери на счету витебчанина. Минус один КПД Алексея. За счет этой виктории "Флорида" догнала "Вашингтон" на вершине таблицы Востока.
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