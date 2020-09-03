"Йокерит" не прилетел на матч с минским "Динамо"

А теперь о том, как ведут себя протестующие в Беларуси, точнее, о фактах давления - уже в спортивном, международном масштабе. Хоккейное минское "Динамо" сегодня должно было стартовать в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. В гости на "Минск-Арену" собирался финский "Йокерит", на матч продали билеты и теперь их вынуждены возвращать: команда из страны Суоми не прилетела - в международные спортивные соревнования вмешалась политика. По сообщениям скандинавских СМИ, хоккеистов "Йокерита" затравили и запугали, поэтому они и отменили вылет.



