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"Йокерит" не прилетел на матч с минским "Динамо"

А теперь о том, как ведут себя протестующие в Беларуси, точнее, о фактах давления - уже в спортивном, международном масштабе. Хоккейное минское "Динамо" сегодня должно было стартовать в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. В гости на "Минск-Арену" собирался финский "Йокерит", на матч продали билеты и теперь их вынуждены возвращать: команда из страны Суоми не прилетела - в международные спортивные соревнования вмешалась политика. По сообщениям скандинавских СМИ, хоккеистов "Йокерита" затравили и запугали, поэтому они и отменили вылет.

"Йокериту" засчитано техническое поражение

Реакция КХЛ уже известна. "Йокериту" засчитано техническое поражение. Добавим, по регламенту в случае неявки команды клуба или срыва матча чемпионата (за исключением опоздания команды вследствие обстоятельств непреодолимой силы) на клуб налагается штраф в размере 3 миллионов российских рублей, клуб также обязан возместить клубу команды соперника все возникшие убытки.

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