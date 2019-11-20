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"Юность" сыграет с командой "Ред Булл" в 1/8 финала Лиги чемпионов

"Юность" в ответном поединке 1\8 финала хоккейной Лиги чемпионов сегодня сыграет против немецкой команды "Ред Булл". Прямая трансляция поединка начнется на "Беларусь 5" в 21:50. В первом матче неделей ранее на льду "Чижовка-Арены" победу со счетом 3:2 праздновали наши соперники. К слову, "Ред Булл" на днях впервые в сезоне потерпел поражение в домашнем матче.

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