"Юность" в шаге от выхода в финал Экстралиги

Поедут в Минск за победой. В четвертом матче полуфинала Экстралиги "Динамо-Молодечно" дома уступило "Юности" 1:2. Счет серии 3:1 в пользу столичной команды.



В противостоянии "Шахтера" и "Немана" “горняки” ведут 2:1. Сегодня в 19:30 в Солигорске четвертый поединок серии. Прямая трансляция на "Беларусь 5".



