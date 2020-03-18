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"Юность" в шаге от выхода в финал Экстралиги

Поедут в Минск за победой. В четвертом матче полуфинала Экстралиги "Динамо-Молодечно" дома уступило "Юности" 1:2. Счет серии 3:1 в пользу столичной команды.

В противостоянии "Шахтера" и "Немана" “горняки” ведут 2:1. Сегодня в 19:30 в Солигорске четвертый поединок серии. Прямая трансляция на "Беларусь 5".

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