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А. Фролов стал бронзовым призером Гран-при в Гаване по двоеборью

Белорусский тяжелоатлет Андрей Фролов стал бронзовым призером турнира Гран-при в Гаване. В весовой категории до 73 кг белорус в сумме двоеборья показал результат в 322 кг.

Ранее в турнире первую медаль в белорусскую копилку положил Геннадий Лаптев, который стал серебряным призером в рывке в весовой категории до 61 кг.

Отметим, турнир в столице Кубы является квалификационным к Олимпийским играм в Париже.

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