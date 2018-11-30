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А. Глеб: "Холодный воздух повлиял на состояние игроков лишь в первые минуты поединка"

"Холодный воздух повлиял на состояние игроков лишь в первые минуты поединка", - считает полузащитник футбольного клуба "БАТЭ-Борисов" Александр Глеб. Вчера, напомним, желто-синие в рамках 5-го тура Лиги Европы победили венгерский "Види" 2:0. Голы на счету Николая Сигневича и Мирко Иванича. Кроме того, Глеб-старший выделил следующий момент.

В квартете L для выхода в плей-офф турнира БАТЭ достаточнопобедить в заключительном туре ПАОК. Матч пройдет в Греции 13 декабря.

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