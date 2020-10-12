А. Китаров расстается с ХК "Кунь Лунь"

Послепоездки в Минск вместе с Кунь Лунем белорусский форвард Александр Китароврасторг контракт с китайским клубом, который действовал до конца нынешнегосезона, по соглашению сторон. Об этом сообщает российская пресса. В этом сезонеКитаров провел 6 матчей за свою уже бывшую команду, и не смог набрать ни одногобалла. Коэффициент полезности - минус 3,2 минуты штрафного времени.