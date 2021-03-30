А. Костицын покидает чешский "Динамо-Пардубице"

Белорусский нападающий Андрей Костицын покидает чешский клуб "Динамо-Пардубице". Об этом сообщил главный тренер команды. Костицын-старший, напомним, присоединился к "Динамо" зимой и в двенадцати матчах регулярного сезона набрал 7 очков - одна шайба и шесть результативных передач на счету 36-летнего форварда. В плей-офф же, в восьми поединках Костицын-старший отметился четыре раза точными бросками и набрал столько же ассистентских баллов.