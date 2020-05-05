А. Костицын покидает минское "Динамо"

Один из лучших белорусских хоккеистов в истории Андрей Костицын покидает минское "Динамо". Эту информацию подтвердил генеральный директор команды Дмитрий Басков. Костицын-старший провел два последних сезона в стане "зубров" - сыграл 110 матчей в КХЛ, в которых забросил 31 шайбу и отдал столько же результативных передач.