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А. Костицын покидает минское "Динамо"

Один из лучших белорусских хоккеистов в истории Андрей Костицын покидает минское "Динамо". Эту информацию подтвердил генеральный директор команды Дмитрий Басков. Костицын-старший провел два последних сезона в стане "зубров" - сыграл 110 матчей в КХЛ, в которых забросил 31 шайбу и отдал столько же результативных передач.

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