А. Костицын покинул "Нефтехимик"

Форвард хоккейной сборной Беларуси Андрей Костицын покидает "Нефтехимик". Контракт с белорусом расторгнут, ранее клуб из Нижнекамска поместил нападающего в список отказов. В текущем сезоне Костицын в 25 матчах набрал 10 баллов, дважды при этом забросив.