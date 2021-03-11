А. Кожевников: Политики, которые отняли у народа Беларуси чемпионат мира, обязаны каяться

КХЛ. Кубок Гагарина. Настоящая борьба развернулась на льду Санкт-Петербурга

Накануне минское "Динамо" в достойной борьбе не смогло пробиться в следующий раунд Кубка Гагарина. В дополнительном периоде СКА вырвал победу - 4:3. Впрочем, матчи с белорусами всегда приковывают внимание. А хоккейные эксперты знают наш неподдельный интерес к этому виду спорта. О минской атмосфере на трибунах в последние дни не писал только ленивый. А олимпийский чемпион Александр Кожевников вот так прокомментировал посещаемость матчей серии первого раунда плей-офф КХЛ между минским "Динамо" и СКА. Напомним, 7 марта матч "Динамо" - СКА закончился скандально, но и 8 марта на "Минск-Арене" присутствовали более 13 тысяч зрителей.

"Самое интересное в этой серии - 25 тысяч болельщиков на двух минских матчах. Белорусы - удивительный народ, у них нет большого баскетбола или футбола, но в хоккее они души не чают. За два матча Минск собрал больше, чем НХЛ за весь этот сезон! Политики, которые отняли у народа Беларуси чемпионат мира, обязаны каяться", - цитирует Кожевникова портал Russia-Hockey.

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А в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей Александр Кожевников поделился мнением об отмене чемпионата мира по хоккею (видео).

