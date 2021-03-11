3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
А. Кожевников: Политики, которые отняли у народа Беларуси чемпионат мира, обязаны каяться
КХЛ. Кубок Гагарина. Настоящая борьба развернулась на льду Санкт-Петербурга
Накануне минское "Динамо" в достойной борьбе не смогло пробиться в следующий раунд Кубка Гагарина. В дополнительном периоде СКА вырвал победу - 4:3. Впрочем, матчи с белорусами всегда приковывают внимание. А хоккейные эксперты знают наш неподдельный интерес к этому виду спорта. О минской атмосфере на трибунах в последние дни не писал только ленивый. А олимпийский чемпион Александр Кожевников вот так прокомментировал посещаемость матчей серии первого раунда плей-офф КХЛ между минским "Динамо" и СКА. Напомним, 7 марта матч "Динамо" - СКА закончился скандально, но и 8 марта на "Минск-Арене" присутствовали более 13 тысяч зрителей.
"Самое интересное в этой серии - 25 тысяч болельщиков на двух минских матчах. Белорусы - удивительный народ, у них нет большого баскетбола или футбола, но в хоккее они души не чают. За два матча Минск собрал больше, чем НХЛ за весь этот сезон! Политики, которые отняли у народа Беларуси чемпионат мира, обязаны каяться", - цитирует Кожевникова портал Russia-Hockey.
Хоккей по-белорусски
А в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей Александр Кожевников поделился мнением об отмене чемпионата мира по хоккею (видео).
Напомним, в середине января Международная федерация хоккея объявила об отмене в Минске чемпионата мира. Теперь планетарный форум пройдет только в Латвии с 21 мая по 6 июня.
Президент
Все
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
Сдержали ли клятву: Лукашенко спросил у чиновников о завершении полевых работ к 7 ноября
Лукашенко рассказал, какая главная задача стоит у политиков в предвыборный период
Политика
Все
Общество
Все
Максимум драйва и экстрима - Гомель стал съемочной площадкой для международного дрифт-проекта
Станоевич: БРИКС открывает большие рынки для Беларуси
Беларусь заинтересована в восстановлении контактов с иностранными государствами, но есть условия
В армию пришло новое поколение военнослужащих - на их плечах спокойствие в стране в нелегкий период
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов