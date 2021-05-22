А. Кулешова и А. Шкурдай квалифицировались в полуфинал ЧЕ по плаванию на дистанции 50 м баттерфляем

На дистанции 200 м на спине Анастасия Шкурдай не смогла пробиться в следующую стадию. Евгений Цуркин и Григорий Пекарский также вне полуфинала на дистанции 100 м баттерфляем.



Сегодня в вечерней сессии лидер сборной Беларуси Илья Шиманович выступит в финале на 50 м брассом. Во время отбора белорусский спортсмен показал второе время, уступив лишь титулованному британцу Адаму Пити.



