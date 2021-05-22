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А. Кулешова и А. Шкурдай квалифицировались в полуфинал ЧЕ по плаванию на дистанции 50 м баттерфляем

Соревнования проходят в Будапеште. У Анастасии Кулешовой 10-е место в итоговом протоколе, а у Анастасии Шкурдай -13-е.

На дистанции 200 м на спине Анастасия Шкурдай не смогла пробиться в следующую стадию. Евгений Цуркин и Григорий Пекарский также вне полуфинала на дистанции 100 м баттерфляем.

Сегодня в вечерней сессии лидер сборной Беларуси Илья Шиманович выступит в финале на 50 м брассом. Во время отбора белорусский спортсмен показал второе время, уступив лишь титулованному британцу Адаму Пити.

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