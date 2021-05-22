3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
А. Кулешова и А. Шкурдай квалифицировались в полуфинал ЧЕ по плаванию на дистанции 50 м баттерфляем
Соревнования проходят в Будапеште. У Анастасии Кулешовой 10-е место в итоговом протоколе, а у Анастасии Шкурдай -13-е.
На дистанции 200 м на спине Анастасия Шкурдай не смогла пробиться в следующую стадию. Евгений Цуркин и Григорий Пекарский также вне полуфинала на дистанции 100 м баттерфляем.
Сегодня в вечерней сессии лидер сборной Беларуси Илья Шиманович выступит в финале на 50 м брассом. Во время отбора белорусский спортсмен показал второе время, уступив лишь титулованному британцу Адаму Пити.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП