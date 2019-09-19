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А. Лукашенко: Беларусь готова принять Суперкубок УЕФА

Беларусь готова провести у себя Суперкубок УЕФА. Эту инициативу сегодня озвучил Президент Александр Лукашенко на встрече с главой Союза европейских футбольных ассоциаций Александром Чеферином.

Трофей в конце каждого лета оспаривают победители двух самых престижных турниров на континенте - Лиги чемпионов и Лиги Европы. Ранее наша страна уже претендовала на Суперкубок в 2020-м и 21-м годах. Глава государства выразил надежду, что третья попытка станет удачной. В ходе рабочей встречи стороны обсудили программу реализации в Беларуси различных проектов по линии УЕФА. Наш футбол получает не только существенную финансовую, но и образовательную помощь. Так с 2008 года почти 600 тренеров прошли обучение на специальных курсах. Впрочем, львиную долю поддержки спорту номер один обеспечивает государство и для этого реализуется целая программа.

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Александр Чеферин, сам по национальности словенец, известен как сторонник развития футбола прежде всего в небольших странах, и нередко получает большие порции критики за свои инициативы.

Так родоначальники футбола, англичане, были очень недовольны тем, что финал Лиги ЕвропыУЕФА в этом году провели в Баку, где играли два британских клуба. Парируя эти претензии, Чеферин напомнил, что в Азербайджане есть современный стадион на 70 тысяч зрителей, аналогов которому в Англии еще стоит поискать. К слову, строительство новой национальной футбольной арены в Беларуси и станет главным козырем нашей заявки.

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