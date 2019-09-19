А. Лукашенко: Беларусь готова принять Суперкубок УЕФА

Беларусь готова провести у себя Суперкубок УЕФА. Эту инициативу сегодня озвучил Президент Александр Лукашенко на встрече с главой Союза европейских футбольных ассоциаций Александром Чеферином.



Трофей в конце каждого лета оспаривают победители двух самых престижных турниров на континенте - Лиги чемпионов и Лиги Европы. Ранее наша страна уже претендовала на Суперкубок в 2020-м и 21-м годах. Глава государства выразил надежду, что третья попытка станет удачной. В ходе рабочей встречи стороны обсудили программу реализации в Беларуси различных проектов по линии УЕФА. Наш футбол получает не только существенную финансовую, но и образовательную помощь. Так с 2008 года почти 600 тренеров прошли обучение на специальных курсах. Впрочем, львиную долю поддержки спорту номер один обеспечивает государство и для этого реализуется целая программа.