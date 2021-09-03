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А. Лукашенко: Игре номер один в Беларуси нужна серьезная встряска
Игре номер один в Беларуси нужна серьезная встряска. Это отметил сегодня Александр Лукашенко, принимая участие в открытии детско-юношеского стадиона "Динамо-Юни". У клуба "Динамо-Минск" до этого дня не было собственной домашней арены для подготовки кадров и тренировки спортсменов. А сегодня три поля с искусственным покрытием и наружным освещением. Стадион может принять более 5 тысяч болельщиков. Для обучения талантливых детей есть учебные классы, тренажерный зал и гостиничные номера.
В Беларуси в целом выстроена четкая система обучения талантов, создана качественная спортивная инфраструктура, но высокого результата тот же основной состав минского "Динамо" пока не дает. Рецепт футбольного успеха от Президента - играть с горящими глазами.
На новом объекте разместилась также Академия футбола. В ней занимаются дети от 5 до 18 лет. Среди тренерско-преподавательского состава 21 специалист с лицензией UEFA. Президент пообщался с ветеранами "Динамо-Минск". Более детально о ситуации в спорте разговор продолжился на совещании. Глава государства пригласил руководителей ключевых федераций страны.
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