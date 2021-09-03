А. Лукашенко: Игре номер один в Беларуси нужна серьезная встряска

Игре номер один в Беларуси нужна серьезная встряска. Это отметил сегодня Александр Лукашенко, принимая участие в открытии детско-юношеского стадиона "Динамо-Юни". У клуба "Динамо-Минск" до этого дня не было собственной домашней арены для подготовки кадров и тренировки спортсменов. А сегодня три поля с искусственным покрытием и наружным освещением. Стадион может принять более 5 тысяч болельщиков. Для обучения талантливых детей есть учебные классы, тренажерный зал и гостиничные номера.