А. Лукашенко поздравил женскую байдарку-четверку с олимпийским серебром

Третью Олимпиаду подряд дружный экипаж сильных, талантливых, красивых девушек из Беларуси завоевывает медали. Это выдающееся достижение. Вы самоотверженно сражались на протяжении всей дистанции и доказали свое право быть на пьедестале. Поздравляю вас и ваших наставников с этим олимпийским успехом, который подарил всем белорусам незабываемые минуты радости.