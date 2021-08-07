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А. Лукашенко поздравил женскую байдарку-четверку с олимпийским серебром
Утром медальную копилку сегодняшнего дня открыла женская байдарка-четверка. На дистанции 500 метров Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Маргарита Махнева и Надежда Попок взяли серебро.
На протяжении всей дистанции наши девушки вели борьбу за золото. На финише они уступили 610 тысячных секунды квартету из Венгрии. Примечательно, что в этом виде программы белоруски берут медаль на третьей Олимпиаде подряд. В Лондоне и Рио-де-Жанейро были бронзовые награды. Сегодня же получилось эту планку превзойти.
С серебряной медалью нашу четверку девушек и тренеров команды по гребле на байдарках и каноэ поздравил Президент.
Президент поздравил женскую байдарку-четверку с олимпийским серебром
Третью Олимпиаду подряд дружный экипаж сильных, талантливых, красивых девушек из Беларуси завоевывает медали. Это выдающееся достижение. Вы самоотверженно сражались на протяжении всей дистанции и доказали свое право быть на пьедестале. Поздравляю вас и ваших наставников с этим олимпийским успехом, который подарил всем белорусам незабываемые минуты радости.
Девушки уже сделали свой олимпийский выбор. 15 тысяч белорусских рублей за серебряную награду отправятся в Мозырскую специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва профсоюзов по гребле на байдарках и каноэ.
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