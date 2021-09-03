А. Лукашенко принял участие в открытии детско-юношеского стадиона "Динамо-Юни"

У клуба "Динамо-Минск" до этого дня не было собственной домашней арены для подготовки кадров и тренировки спортсменов. В 2008 году в собственность клуба перешел стадион "Дарида", построенный в 2000-м. Он представлял собой одно устаревшее поле с трибунами на 4,5 тысячи зрителей. Теперь здесь три поля с искусственным покрытием и наружным освещением. Стадион может принять более пяти тысяч болельщиков. Оборудованы точки общественного питания, кабинет медпомощи, зал для пресс-конференций, комната допинг-контроля и 13 гостиничных номеров. Для обучения талантливых детей есть учебные классы и тренажерный зал. Александр Лукашенко отметил: игре номер один в Беларуси нужна серьезная встряска. Есть качественная инфраструктура и четко выстроенная система обучения талантов, а вот высокого результата тот же основной состав минского "Динамо" не дает.