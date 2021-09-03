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А. Лукашенко принял участие в открытии детско-юношеского стадиона "Динамо-Юни"
О футболе, юных спортивных дарованиях и будущем игры номер 1 в Беларуси. Президент принял участие в открытии детско-юношеского стадиона "Динамо-Юни". Разговор после торжественной церемонии не ограничился лишь праздничной темой.
У клуба "Динамо-Минск" до этого дня не было собственной домашней арены для подготовки кадров и тренировки спортсменов. В 2008 году в собственность клуба перешел стадион "Дарида", построенный в 2000-м. Он представлял собой одно устаревшее поле с трибунами на 4,5 тысячи зрителей. Теперь здесь три поля с искусственным покрытием и наружным освещением. Стадион может принять более пяти тысяч болельщиков. Оборудованы точки общественного питания, кабинет медпомощи, зал для пресс-конференций, комната допинг-контроля и 13 гостиничных номеров. Для обучения талантливых детей есть учебные классы и тренажерный зал. Александр Лукашенко отметил: игре номер один в Беларуси нужна серьезная встряска. Есть качественная инфраструктура и четко выстроенная система обучения талантов, а вот высокого результата тот же основной состав минского "Динамо" не дает.
А. Лукашенко: "Динамо-Минск" должно встряхнуть весь белорусский футбол
Позиция Президента предельно четкая - клуб "Динамо-Минск" должен встряхнуть весь белорусский футбол. Навязать конкуренцию другим командам. От этого выиграют все - от молодых спортсменов до зрителей и спонсоров. Тем более теперь есть такая база для подготовки.
Будущее белорусского футбола - тема совещания у Президента
На новом объекте разместилась "Академия футбола". В ней занимаются дети от 5 до 18 лет. Среди тренерско-преподавательского состава 21 специалист с лицензией UEFA. Президент пообщался с ветеранами клуба. А в эти минуты идет совещание по вопросам развития футбола в Беларуси. Подробности - в наших выпусках.
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