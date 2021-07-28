А. Марусова вышла в 1/8 финала в индивидуальной сетке по стрельбе из лука на Олимпиаде в Токио

Продолжаем следить за событиями олимпийского Токио. И особенно увлекательно было наблюдать за тем, как по турнирной сетке пробиралась на вершину наша опытная лучница Анна Марусова. Одна из героинь командных соревнований у сборной Беларуси начала борьбу в индивидуальном турнире, красиво в 1/32 финала победив серебряного призера Олимпиады в Рио немку Лизу Унрух - 6:4. И на этом Анна не остановилась, разгромив на пути к 1/8 финала японскую спортсменку Азуси Ямаучи - 6:0. Поединок за место в четвертьфинале состоится 30 июля.



Сегодня же утром Илья Ивашко обидно уступает в теннисном турнире хозяину кортов Кей Нишикори в рамках третьего раунда. На арене центра "Ариаке" в первой партии белорус владел игрой против титулованного атлета, однако уступил на тай-брейке 6:7. Вторая партия полностью осталась за Нишикори - 6:0. Таким образом, Ивашко стал последним белорусом в одиночной сетке. Ранее ракетки зачехлили Арина Соболенко и Егор Герасимов.



В полуфинальных заездах на гребном канале "Морской лес" оба наших дуэта - и парни, и девушки - в финалы пробиться не смогли. Алёна Омелюсик в гонке с раздельным стартом в велоспорте на шоссе стала шестнадцатой. После полудня по минскому времени следим за пловцами Анастасией Шкурдай и Алиной Змушко.



В медальном зачете первую строчку делят команды Японии и Китая, у которых по 11 золотых наград. Но по количеству серебряных впереди китайцы. Третья позиция у США.