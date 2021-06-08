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А. Милик пропустит чемпионат Европы по футболу

Сборной Польше по футболу на Евро 2020 не поможет статусный форвард Аркадиуш Милик, который так и не смог восстановиться после травмы. В составе национальной команды Милик провел 59 матчей и забил 15 мячей. Соперники поляков в группе - Испания, Словакия и Швеция.

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