А. Милик пропустит чемпионат Европы по футболу

Сборной Польше по футболу на Евро 2020 не поможет статусный форвард Аркадиуш Милик, который так и не смог восстановиться после травмы. В составе национальной команды Милик провел 59 матчей и забил 15 мячей. Соперники поляков в группе - Испания, Словакия и Швеция.