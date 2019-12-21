А. Романовская завоевала серебро этапа Кубка мира по фристайлу

Белорусские фристайлисты начинают и выигрывают. Первый в сезоне этап Кубка мира по лыжной акробатике стал медальным для наших спортсменов. Действующая чемпионка мира Александра Романовская в очередной раз продемонстрировала мировой уровень белорусского фристайла.



На склоне в китайском Шимао Лотус Маунтин наша Александра выиграла серебро, уступив лишь хозяйке, китаянке Ксю Ментао. Медальные претензии белорусских фристайлистов давно не вызывают ни у кого удивления. Наши лыжные акробаты каждый год - одни из главных спортивных ньюсмейкеров.







Еще ни разу наши спортсмены не возвращались без медалей Олимпийских игр. Более того, теперь мы говорим не только о количестве, но и о качестве этих наград. Дмитрий Дащинский стал первым белорусским призером Олимпиады, В Нагано он выиграл бронзу. Спустя 21 год в составе нашей сборной четыре олимпийских чемпиона - Алексей Гришин, Антон Кушнир, Алла Цупер и Анна Гуськова. Всего же в копилке команды - 7 наград Олимпийских игр. На чемпионатах мира до этого момента наши фристайлисты выиграли 8 медалей, среди них 2 золота. И, конечно же, этапы кубков мира. Число наград, завоеванных белорусами на этих стартах, уже перевалило за сотню.





Стартовый этап Кубка мира собрал сильнейших лыжных акробатов.

Каждая сборная в этом сезоне нацелена сформировать полноценный состав, который будет боеспособен на будущей Олимпиаде. В квалификации и в первом финале наша Александра набирала наибольшую сумму баллов. Что еще раз подтверждает, наши спортсмены прошли грамотную и продуктивную подготовку к сезону не только в летний период, но и во время первого зимнего сбора в Финляндии. В главном финале Романовская выполнила относительно новый для себя прыжок, который судьи оценили высокими баллами, позволив нашей лыжной акробатке подняться на вторую ступень пьедестала почета. Сразу после окончания соревнований нам удалось связаться с Александрой, которая поделилась своими первыми эмоциями.

Итоги первого этапа Кубка мира по фристайлу

В Китае за пьедестал боролись еще две белоруски. Олимпийская чемпионка Алла Цупер, для которой этот сезон станет 24-ым в карьере, в итоге заняла высокое пятое место. Еще одна обладательница золота Олимпиады Анна Гуськова - она весь прошлый год восстанавливалась после травмы - стала одиннадцатой.

У мужчин стартовый раунд преодолел один из трех белорусов - Максим Густик, который успешно квалифицировался и в главный финал. Белорус выступил уверенно в решающем раунде в борьбе за медали и совсем немного уступил третьей строчке итогового протокола.

Потенциальные фавориты Кубка мира

Старт в Китае и тренировочный сбор в Финляндии, который предшествовал этим соревнованиям, во многом предопределили соревновательную картину на весь предстоящий сезон. Поскольку здесь была замечена основная часть мировой элиты фристайла.

Среди женщин потенциальные лидеры этого сезона, безусловно, наша Александра Романовская. Конкуренцию белоруске готовы составить призер Олимпийских игр в Сочи китаянка Ксю Ментао - она же победительница сегодняшнего этапа. А также австралийка Лора Пилл и американка Эшли Колдуэлл. Не стоит списывать со счетов и наших олимпийских чемпионок Аллу Цупер и Анну Гуськову, которые полны решимости не раз взойти на пьедестал.

В мужских состязаниях пристальное внимание к выступлениям китайцев Ци Гуанпу и Цзя Цзунъяна, а также швейцарца Ноя Рота и россиянина Максима Бурова. А значит, сезон обещает быть весьма интересным.

Мировой фристайл на "Беларусь 5"

Завтра любителей фристайла ожидает еще один этап Кубка мира. Он пройдет здесь же - в Шимао Лотус Маунтин. И завершится командными соревнованиями, в этом виде программы у белорусских спортсменов не менее высокие шансы пополнить свою медальную копилку. Прямая трансляция индивидуальных стартов начнется на

в 6:25 утра. Микст - в 8:55.

Кубок мира в этом сезоне - главный старт для лыжных акробатов. Турнир получится довольно продолжительным. После Китая лучших фристайлистов мира ожидают в Москве, далее лыжный десант перебазируется в американский Дир Вэлли, а уже в конце февраля этап Кубка мира примут белорусские Раубичи. После фристайл дебютирует в казахстанском Алматы, а финиширует розыгрыш Кубка мира в конце марта в Красноярске.