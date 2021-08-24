А. Саснович 24 августа поборется за выход в 1/4 теннисного турнира WTA в Кливленде

Призовой фонд турнира около 250 тысяч долларов. В 21:30 прямую трансляцию встречи белоруски против аргентинки Нади Подорошки будет вести телеканал "Беларусь 5". В преддверии US Open вся теннисная элита сейчас сосредоточена в США. Егор Герасимов (81-й номер мирового рейтинга) ночью завершил выступление на турнире категории АТР-250 в американском городе Уинстон-Сейлем с призовым фондом 717,9 тыс. долларов.