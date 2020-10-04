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А.Саснович и М.Костюк готовы побороться за выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" в парном разряде

Александра Саснович и украинка Марта Костюк готовы побороться за выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" в парном разряде. Сегодня интернациональный тандем сразится с канадско-латвийским дуэтом Габриэла Дабровски/Елена Остапенко. Теннисистки появятся на корте ориентировочно в 15:50. Телеканал "Беларусь 5" покажет матч в прямом эфире.

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