А.Саснович и М.Костюк готовы побороться за выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" в парном разряде

Александра Саснович и украинка Марта Костюк готовы побороться за выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" в парном разряде. Сегодня интернациональный тандем сразится с канадско-латвийским дуэтом Габриэла Дабровски/Елена Остапенко. Теннисистки появятся на корте ориентировочно в 15:50. Телеканал "Беларусь 5" покажет матч в прямом эфире.