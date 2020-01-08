А.Саснович играет в 1/8 финала турнира в Шэньчжэне

Александра Саснович в матче за выход в четвертьфинал теннисного турнира в Шэньчжэне с призовым фондом почти 800 000 долларов сыграет против китаянки Ван Цян. Соперница нашей теннисистки здесь под четвертым номером, а в мировом рейтинге занимает 28-ю строчку. Александра - 69-я ракетка мира. Ранее девушки в официальных матчах на корте не пересекались. Спортивный канал покажет встречу белоруски с представительницей Китая. Ориентировочное начало матча - 10 часов утра.