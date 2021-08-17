А. Саснович покидает теннисный турнир в Цинциннати

Александра Саснович зачехляет ракетку на старте престижного турнира серии WТА в Цинциннати. Призовой фонд местных соревнований 1 835 000 долларов. Матч белоруски с британкой Хизер Уотсон прерывался из-за дождя. Первая партия осталась за соперницей - 6:2, но во второй Саснович взяла реванш - 6:3, в решающем сете Уотсон победила 6:1. Ближайшей ночью также с первого круга стартует Виктория Азаренко, у нее в оппонентках Людмила Самсонова из России. Завтра вечером со второго раунда начнет выступление Арина Соболенко, Паула Бадоса Хиберт из Испании будет ей противостоять.