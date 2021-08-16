А. Саснович стартует на теннисном турнире в Цинциннати

Александра Саснович стартует на турнире серии WTA в Цинциннати. На старте соревнований белоруска встретится с британкой Хизер Уотсон - 67-й ракеткой мира, Саснович же на 90-й строке. Ориентировочно теннисистки появятся на корте в 19:30. Прямая трансляция на "Беларусь 5".