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А. Саснович уступила в 1/8 финала на теннисном турнире в Гдыне

Александра Саснович не смогла пробиться в четвертьфинал на турнире в польской Гдыне. Во втором круге белоруска не справилась со 141-й ракеткой мира Катериной Козловой из Украины. Уверенно взяв первый сет 6:2, Саснович уступила во втором и третьем 4:6, 3:6соответственно.


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