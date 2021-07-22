А. Саснович уступила в 1/8 финала на теннисном турнире в Гдыне

Александра Саснович не смогла пробиться в четвертьфинал на турнире в польской Гдыне. Во втором круге белоруска не справилась со 141-й ракеткой мира Катериной Козловой из Украины. Уверенно взяв первый сет 6:2, Саснович уступила во втором и третьем 4:6, 3:6соответственно.