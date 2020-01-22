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А. Саснович и В. Кужмова в первом круге парного разряда Australian Open победили А. Бозович и Э. Маршалл
Александра Саснович в дуэте с Викторией Кужмовой в первом круге парного разряда Australian Open победили местный дуэт Александра Бозович/Эмбер Маршалл, 6:2, 4:6, 6:3. Арина Соболенко в 1/32 финала в тандеме с Элисе Мертенс сразятся с парой Беллис/Вондроушова.
Из других событий соревновательного дня выделим победу Серены Уильямс над Тамарой Зиданшек во втором круге мейджора, 6-2,6-3.
Триумф 15-летней Кори Гауфф над Сораной Кырстя, 4-6,6-3,7-5.
Первая ракетка мира Эшли Барсти справилась с Полоной Херцог, 6-1,6-4.
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