А. Саснович в шаге от выхода в основу турнира в Дубае

Александра Саснович в двух сетах переиграла 54-ю ракетку мира - россиянку Анну Блинкову во втором матче квалификации теннисного турнира в Дубае, призовой фонд 2,6 миллиона долларов. Поединок продолжался чуть более часа и завершился со счетом 6:1, 6:2. В матче за выход в основу Саснович сыграет с 90-м номером мирового рейтинга Аной Богдан. Напомним, Арина Соболенко на старте основного раунда сыграет против гречанки Марии Саккари. Оба матча пройдут завтра.