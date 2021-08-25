А. Саснович выходит в 1/4 финала теннисного турнира в Кливленде

Александра Саснович в длительном поединке добивается победы над более рейтинговой Надей Подорошкой из Аргентины и выходит в четвертьфинал турнира в американском Кливленде. Почти за три часа белоруска провела три партии - 6:7, 6:4, 6:4. Саша на пути в полуфинал встретится с румынкой Ириной Бегу. Встреча запланирована на завтра.