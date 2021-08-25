ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

А. Саснович выходит в 1/4 финала теннисного турнира в Кливленде

Александра Саснович в длительном поединке добивается победы над более рейтинговой Надей Подорошкой из Аргентины и выходит в четвертьфинал турнира в американском Кливленде. Почти за три часа белоруска провела три партии - 6:7, 6:4, 6:4. Саша на пути в полуфинал встретится с румынкой Ириной Бегу. Встреча запланирована на завтра.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все