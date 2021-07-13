А. Саснович вышла во второй круг теннисного турнира в Будапеште

Александра Саснович вышла во второй круг теннисного турнира в Будапеште с призовым фондом более 200 тысяч долларов. Белоруска в первом сете не оставила шансов местной теннисистке Бабош, 6:0. Александра вела во втором сете 2:0, но после этого Тимея решила отказаться от продолжения борьбы из-за травмы. Во втором раунде Саснович сразится с Панной Удварди также из Венгрии.