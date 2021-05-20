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А. Шкурдай показала 11-й результат в полуфинале чемпионата Европы на дистанции 100 метров на спине

Лидер женской сборной Беларуси по плаванию Анастасия Шкурдай квалифицировалась в полуфинал чемпионата Европы на дистанции 100 метров на спине. Белоруска показала 11-й результат. У мужчин на "полтиннике" баттерфляем на 11-й и 12-й позициях соответственно отбор прошли Евгений Цуркин и Григорий Пекарский. В комбинированной смешанной эстафете сборная Беларуси не пробилась в решающий заплыв.

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