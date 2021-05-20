3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
А. Шкурдай показала 11-й результат в полуфинале чемпионата Европы на дистанции 100 метров на спине
Лидер женской сборной Беларуси по плаванию Анастасия Шкурдай квалифицировалась в полуфинал чемпионата Европы на дистанции 100 метров на спине. Белоруска показала 11-й результат. У мужчин на "полтиннике" баттерфляем на 11-й и 12-й позициях соответственно отбор прошли Евгений Цуркин и Григорий Пекарский. В комбинированной смешанной эстафете сборная Беларуси не пробилась в решающий заплыв.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Избирательная кампания в Беларуси: когда зарегистрированные кандидаты вправе приступать к агитации
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
Раздельный сбор мусора, современные контейнеры. В Минске модернизируют систему обращения с отходами
Каким был путь становления современной Беларуси - в проекте "Время выбрало нас"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все